İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.