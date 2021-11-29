İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi trafik kazasında yaralandı

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIR 240 plakalı otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.