İmran Han: Pakistan'ın Yeni Başbakanı Olmaya Aday Kriket Yıldızının Hikayesi

İmran Han, seçimleri kazanması halinde "Yeni bir Pakistan" ve yolsuzluğu bitirme sözü veren eski bir milli kriket yıldızı.

Kaptanı olduğu Pakistan milli takımını 1992 yılında Dünya Kupası'nda zafere taşıyan karizmatik lider, 'playboy' imajını uzun zaman önce geride bıraktı. Şimdi dindar, popülist ve yolsuzluk karşıtı biri olarak kamuoyunun karşısına çıkıyor.

65 yaşındaki Han, halk arasındaki popülerliğini oya dönüştürmek için uzun zamandır mücadele ediyordu.

1996 yılında Tahrik-i İnsaf (Adalet Hareketi) Partisi'ni kurdu, 2002 yılında partisinden Meclis'e girmeyi başaran tek isim oldu. Tahrik-i İnsaf, 2008 seçimleriniyse boykot etti.

Pakistan'ın dünyada en çok tanınan yüzlerinden biri olmasına rağmen, uzun yıllarını siyaset arenasının kuytu köşelerinde geçirdi.

Partisinin siyasette ciddi bir aktör olarak ortaya çıkışı, az farkla ana muhalefet partisi olmayı kaçırdığı 2013 seçimlerine kadar gerçekleşmedi.

Aradan geçen beş yıldan sonra ise, Pakistan'da başbakanlık için en güçlü aday olarak görülüyor.

İmran Han'ın ordunun adayı olduğu ve istihbarat servisinin perde arkasından rakiplerine karşı oyunlar çevirdiği iddia ediliyor. Ancak Han bu iddiaları reddediyor.

Başbakanlık görevine gelebilmesi için, partisinin oy oranını ciddi biçimde artırması gerekiyor.

Tahrik-i İnsaf Partisi, Meclis'teki 342 sandalyenin 10'da 1'inden azına sahip ve eğer büyük bir başarı göstermek istiyorsa, doğrudan seçilen 272 sandalyenin yarısına sahip olan Punjab eyaletinde büyük kazanımlar elde etmesi gerekecek.

Burası ayrıca eski Başbakan Navaz Şerif'in ve partisi Pakistan Müslüman Ligi'nin güçlü olduğu bir bölge.

'Playboy imajı'

Oxford Üniversitesi'nde eğitim alan İmran Han, 1970'lerden itibaren yaklaşık 20 yılı kapsayan uluslararası bir kariyere sahip.



Londra gece hayatı çevrelerinde eğlence düşkünü olarak bilinmeye başlamış, ancak alkol aldığı iddialarını hep reddetmişti. Muhafazakar bir Pakistanlı Müslüman için uygunsuz sayılacak herhangi bir davranışta bulunmadığını söylüyordu.

Pek çok kişi, hayır işlerini ve siyasete yönelik girişimlerini, bir kriket oyuncusu olarak kazandığı liderlik ve saygınlık niteliklerini uygulmaya koyma isteği şeklinde yorumluyor.

Eğlence düşkünü imajı ve özel hayatı nedeniyle on yıllarca dünya basınının ilgi odağı oldu.

1995 yılında, 43 yaşındayken, 21 yaşındaki İngiliz sosyetik isim Jemima Goldsmith ile evlendi. Goldsmith, o yıllarda dünyanın en zengin isimlerinden biri olan James Goldsmith'in kızıydı.

Bu evlilikten iki oğlu oldu, ancak çift 2004 yılında ayrıldı. Ayrılık dostçaydı ve Han eski eşiyle arkadaşlık ilişkisini korudu.



2015'te gazeteci Reham Han ile olan evliliği bir yıldan az sürdü. BBC'nin eski hava durumu sunucusu olan Reham Han, hatıralarını anlattığı bir kitap yazdı.

Reham Han, Tahrik-i İnsaf Partisi destekçileri tarafından kitap nedeniyle sözlü tacize uğradığını söylerken, kitabın satışa çıkması da seçime giden süreçte mahkemeler tarafından askıya alındı.

Han, 2018 yılında Lahor'da gözlerden uzak bir törenle bir kez daha evlendi.

Üçüncü eşi Büşra Watto, beş çocuk annesi. Han'ın ruhani konuları danıştığı akıl hocası olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, bu evliliğin İmran Han'ın dindar bir Müslüman kimliği açısından anlamlı olduğunu düşünüyor.

İmran Han'ın siyasi görüşleri ise ya değişikliğe uğradı ya da muğlak oldu. Pek çok kişi onu U-dönüşleri yapmakla suçluyor.

İktidara gelirse hangi adımları atacağı çoğunlukla belirsiz.



Liberal ekonomiyi savunuyor, ancak aynı zamanda özellikle ülkenin iç işlerine müdahale gibi algılanan durumlarda İslami değerlere ve Batı karşıtı hissiyata başvuruyor.

Pakistan'ın kırsal bölgelerinde militanlara yönelik ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara karşı açıkça kampanya yürüttü.

Taliban tarafından düzenlenen bazı şiddet olaylarını kınadı, ancak partisi geçen yıl Hayber-Pahtunhva eyaletindeki bir medreseye 3 milyon dolar aktardı. Medresenin başındaki isim Sami-ül Hak, 'Taliban'ın Babası' olarak biliniyor.

Bu nedenle 'Taliban Han' takma ismiyle yapılan iğnelemelere karşı savaşmak zorunda kaldı.

Ancak Pakistan'daki babadan oğula geçen siyasi sisteme ve yolsuzluğa karşı çıkan kampanyası ve "temiz" siyasetçi sınıfı yetiştime yönündeki sözü destekçilerinde karşılık bulmuşa benziyor.

Özellikle Pakistan'ın sürekli kriz içinde olan bir ekonomi ve para biriminin yanı sıra su ile enerji kesintileriyle yaşamaktan yorulmuş kentli orta sınıfı ve genç seçmen arasında yakaladığı olumlu rüzgarı arkasına aldı.

Navaz Şerif'e yönelik yolsuzluk suçlamaları fırsat yarattı

Yolsuzluk karşıtı kampanyasının ana hedefi ezeli rakibi Navaz Şerif oldu.

2015 yılında sızan Panama Belgeleri, Şerif'in çocuklarının, yurt dışına para kaçırmak ve yurt dışında servet edinmek için kullanıldığı iddia edilen offshore şirketlerle bağlantılarının olduğunu ortaya koydu.

O an, İmran Han için büyük bir fırsat ortaya çıktı. O da bunu kullandı.

Şerif ailesine karşı yürüttüğü kampanya sırasında destekçileriyle birlikte başkentte geniş çaplı protesto gösterisi düzenleme tehdidinde bulundu.

Navaz Şerif, 2017 yılında başbakanlık görevinden uzaklaştırıldı ve yolsuzluk nedeniyle çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını çekmek için parmaklıklar arkasında bulunuyor.

Şerif ailesi suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor.

Han ise ordunun seçimleri kendisi lehine manipüle ettiği iddialarını yalanlıyor.

BBC'ye Mayıs ayında verdiği röportajda, "Şu anki genelkurmay başkanı, General (Qamar Javed) Bajwa, hayatımda gördüğüm belki de en demokrasi yanlısı kişi" demişti.

Eğer seçilirse, uzun dönemde ordu ile nasıl ilişkiler geliştireceği bir soru işareti.

Pakistan'ın kök salmış sorunlarıyla baş etmek isterse, önceki hükümetlerin fark ettiği üzere, kendisini devlet kurumlarıyla ihtilaf içerisinde bulabilir.