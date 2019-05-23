İmran Han'dan, Narendra Modi'ye 'seçim zaferi' tebriği

– Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi seçim zaferinden dolayı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

Başbakan Han, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı tebrik mesajında "Başbakan Modi'yi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve müttefiklerinin aldığı seçim zaferinden ötürü tebrik ederim. Güney Asya'nın refahı, gelişmesi ve barışı için Modi ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA