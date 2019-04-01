İmran Han Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimdeki zaferinden ötürü tebrik etti.

Han, Twitter hesabında, "Pakistan'ın dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'deki yerel seçimlerde bir diğer önemli zaferinden ötürü kutladığım için mutluyum. Pakistan halkı kendisine daha nice başarılar diliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA