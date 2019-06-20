İmralı'dan gelen açıklamaya Asrın Hukuk Bürosu'nda ilk tepki
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunun yayımlanmasının ardından Asrın Hukuk Bürosundan açıklama yayımlandı.
İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunun yayımlanmasının ardından Asrın Hukuk Bürosu'ndan bir açıklama yayımlandı. Öcalan'ın avukatlığını üstlenen hukuk bürosunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:
"18 Haziran tarihinde İmralı'da müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinin detayları ve bugün basında yer alan haberlerle ilgili detaylı bir yazılı açıklamayı mevcut planlamamız doğrultusunda yarın (21 Haziran) kamuoyunun bilgisine sunacağız" Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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