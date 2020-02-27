İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
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İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADAİmralı Adası'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

27.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:02
İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADA

'nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgenin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı cezaevine uzak bir noktada olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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