IMRA gönüllülerinden Dünya İnsani Yardım Günü'nde bilinçlendirme çalışması Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) ve Fatih Belediyesi iş birliğinde 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) ve Fatih Belediyesi iş birliğinde 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Eminönü Meydanı'nda düzenlenen "Gülümsemek Bedava" isimli etkinlikte dernek gönüllüleri, vatandaşlara insani yardım çalışmalarının önemini anlattı.

İnsani yardım faaliyetlerinin sadece maddi yardım şeklinde ele alınmaması gerekliliğinin, gülümsemenin, selamın ve iyi davranışın da bir ihtiyaç olduğunun vurgulandığı etkinlikle göçmenler ve yerleşik vatandaşlar arasındaki iletişimin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Etkinliğe katılan IMRA Başkanı Emine Sare Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında dünyada yaklaşık 11 milyon insanın iklim, savaş, yokluk, fakirlik gibi sebeplerle yerinden, yurdundan edildiğini belirtti.

İnsani yardımın boyutunun maddi olduğunun zannedildiğini ifade eden Aydın, "Oysa ki gülümsemek de o insanlara el atmak da omuzlarını sıvazlamak da gönüllerini ısıtacak bir gülümsemeyle 'Yalnız değilsiniz.' diyerek manevi anlamda bir insani yardımda da bulunabiliriz." diye konuştu.

"Gülümseyerek insanlığa yardımda bulunabilirsiniz"

Aydın, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4,5 milyon Suriyeliye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Türkiye'ye sığınan yaklaşık 2,5 milyon göçmene daha çok manevi yardımlaşma olan sevgiyi ve hoşgörüyü ve empatiyi göstermek için bir farkındalık çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Eminönü Meydanı'nda geçen vatandaşlara, "Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Sen de gülümseyerek insanlığa yardımda bulunabilirsin." dediklerini aktaran Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye 2019 yılında dünya insani yardımların yüzde 26'sını üstlenerek, yani 7,6 milyar dolarlık bir hacimle tüm dünyaya şunu göstermiştir, 'Kapınıza gelen, size sığınan, göç hikayesiyle baskıyla zulümle sizden bir yardım bekleyen insanlara uluslararası politikanın o rekabetçi, fırsatçı, akılcı, çıkarcı yüzünü bir tarafa bırakarak, insanlığın mücadele etmesi gereken 21. yüzyılda insani yardımın, kapımıza gelene kapımızı açarak, onlarla dayanışma içinde olarak iyiliğin, merhametin, şefkatin ve insani olmanın yolunu göstermiştir."

"Başkasının acısını hissediyorsanız bu insanlık oluyor"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

İstanbul için "Dersaadet" tanımlamasının kullanıldığını anımsatan Turan, şöyle konuştu:

"Dersaadet, mutluluk kapısı demek. Dolayısıyla insanları mutluluğa çağırıyoruz. Bir söz vardır, 'Ekmeği paylaşmanın tadı, ekmeğin tadından daha iyidir. İnanıyoruz ki, insanlar sadece kendi acısını hissederse bu sadece bir acı ama eğer başkasının acısını hissediyorsanız bu insanlık oluyor. Bugün başkalarının acısını hissetmek için bir aradayız. Bugünkü sloganımız da diğerlerini anlamak, diğerkamlık hususunda 'Gülümsemek Bedava'. Bu slogan üzerinden bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kendi ülkelerini terk etmiş, göçmen durumuna düşmüş bir sürü çocuğumuzun gözüyle bakmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA