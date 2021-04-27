İmplatta diş hekimine dikkat!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İmplatta diş hekimine dikkat!

İmplatta diş hekimine dikkat!
Bültenler - Haberler | Güncel

Dişte implant uygulamaları yapılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Ehil olmayan diş hekimleri tarafından yapılan uygulamalar, estetik sorunların yanı sıra enfeksiyonlara hatta kemik kaybına kadar ciddi sonuçlar yaratabilir.

İmplant uygulaması hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun "İmplant eksik dişler için yapılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyum vidalar. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştiriliyor. Dişin olmadığı durumlarda 40 yıldır uygulanıyor. Özellikle son 20-25 yıldır ise çok yaygınlaştı" dedi.

Kemik kaybı yaşanabilir

İmplant uzun yıllardır yapılıyor olsa da bu konuda deneyimli diş hekimi bulmak zor olabiliyor. Bu noktada diş hekimi seçiminin iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Zogun, "Son zamanlarda eli anguldurva tutan herkes implant yapabilir oldu ancak işin kalitesi ilerleyen dönemlerde anlaşılıyor" dedi.

Ehil olmayan diş hekimleri tarafından yapılan uygulamaların birçok sorunu da beraberinde getireceğini aktaran Zogun, "Özellikle estetik bölgedeki problemler gözle görülür fiziksel deformasyonlara ve estetik olmayan sonuçlara sebep oluyor. Ayrıca enfeksiyon ve periimplantitis olarak adlandırılan kemik kaybı da yaşanabilir" diye konuştu.

Sadece implantın değil, protezin de iyi olması gerektiğini aktaran Zogun, "İyi bir protez planlaması da yapmak lazım. Çünkü implant iyi yapılıp protez kötü tapılırsa da implanta zararı olur. Bunlar bir bütündür ve en baştan doğru şekilde plan şart. Bu da tecrübe bilgi gerekir" ifadelerini kullanıdı.

Çözümü var

Düzgün yapılmayan implantların düzeltilebileceğini belirten Zogun, şunları söyledi: "Bir diş hekiminin iyi olmasının implantta sorun çıktığında çözmekle değerlendiriliyor. Öncelik enfeksiyonu ve enfekte olmuş implant yüzeyini kazıyıp temizlemek, sonrasında temiz alana ve yivleri tamamen aşındırıp temizlenmiş yeni titanyum yüzeye kemik oluşturma işlemi. Bu işlemler bilgi ve titizlik gerektirir. Bu dönemde hastanın da yardımı, gerekirse bir süre dişsizliği sonra geçici diş kullanması istenir."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İmplatta diş hekimine dikkat! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:46:47. #1.15#

title