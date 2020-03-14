İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler
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İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Diş Hekimi Zafer Kazak, implant sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.

14.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:37
İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Diş Hekimi Zafer Kazak, implant sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.


Titanyumun vücut dokularıyla etkileşime girdiği ve kuvvetlere karşı dirençli bir materyal olduğu için implant malzemesi olarak tercih edildiğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak "İmplantlar daha önceden kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara yada ciddi bir enfeksiyon yoksa hemen çekim sonrası diş yuvasına yerleştirilebilir. İmplant uygulamasının asıl amacı, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır. İmplantlar, sabit ya da hareketli protezler yapmak amacı ile kemiğin yeterli ve uygun olduğu durumlarda basit bir operasyonla çene kemiğine yerleştirilirler" dedi.


Sıcak tüketmeyin, yumuşak beslenin


Eğer kemiğin miktarı ya da yoğunluğu istenilen seviyede değilse implant uygulamasından önce kemiği oluşturmaya yönelik işlemler yapılması gerekebileceğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, "İmplant sonrasında sıcak yiyeceklerden birkaç gün uzak durulmalıdır. Daha çok yumuşak ve besleyici gıdalar tüketmek gerekir" dedi.


İmplant kemik kaybını engelliyor


Kaybedilmiş dişin yerine implant yerine yeni diş yapılmasının çevre dişlerin ve tüm çiğneme sisteminin sağlığın ve fonksiyonu için önemli olduğunu ifade eden Kazak, "Doğal diş formunda, estetik ve çiğneme fonksiyonunu yerine getiren bir diş elde edilirken çevredeki dişlerin kayıp diş boşluğuna kayması ve diğer dişlerdeki şekil bozuklukları da engellenmiş olur. Ayrıca diş çekimi sonrası oluşan boşlukta zamanla meydana gelen kemik kaybı implant yapıldığında engellenir


İmplant herkese uygulanır mı?


İmplant uygulaması bazı istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi şeklidir. İmplantın yerleştirilebileceği kalınlıkta, yükseklikte ve kalitede kemiği olan herkese 'sistemik sağlıklı durumu' değerlendirilerek implant yapılabilir.


İmplant ne zaman yerleştirilir?


Bir kişide yeterli kemik dokusu olması bazı etkenlere bağlıdır. Bazı kişilerde kalıtımsal olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik olabilir. Bazı kişilerde ise diş ve diş eti iltihapları çevrelerindeki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına sebep olurlar. Bu nedenle bir dişin çekilmesine karar verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin hemen yapılmasında fayda var. Bazı durumlarda çekimden sonra implant yapılmadan beklenebilirken bazı vakalarda ise çekim yapıldığı seansta implant yerleştirilebiliyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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