İmplant Dünyasında Çığır Açacak Gelişme: Dünyada İlk Kez Yapıldı

İmplant dünyasında çığır açacak gelişme: Dünyada ilk kez yapıldı SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz tarafından dünyada ilk kez yapılan "grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implant", diğer implantlara göre daha dayanıklı, iyileşme süreci daha kısa, enfeksiyon önleyici ve yüzde 50 daha ucuz.

Yerli ve milli üretim kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz'ün yürütücülüğünde, Arş. Gör Tuğba Mutuk'un araştırmacılığında yapılan grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implant, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ve yüksek fiyatlı implantlara alternatif bir ürün. Diş ve vücudun çeşitli yerlerinde kullanılan kemiklerde kullanılan implantlar insanlar için oldukça büyük önem taşıyor. Grafen, titanyum ve seramik tozu maddesinden dünyada ilk kez yapılan yeni nesil implant, insanlar üzerinde denenerek başarılı sonuçlar elde edildi. Mevcut implantlara göre daha kaliteli ve ucuz olan yeni nesil implantla, dışa bağımlılığın önüne geçilerek Türkiye'nin yerli ihraç ürünü olması hedefleniyor.

"Enfeksiyon önleyici implant haline getirdik"

İmplant hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Gürbüz, "Mevcut implantlarda görülen, aşınma zamanla kemik yapısını bozmaktadır. Bu durum implantın servis ömrünü azaltmakta, iyileşme sürecini uzatmakta ve ağır metal çözünmelerinden dolayı toksik etki göstererek enfeksiyona neden olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için son yılların en popüler malzemesi olan grafen ile güçlendirilmiş implantı ürettik. Üretilen implantlar Eskişehir'de bulunan Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler ve Elektrik Elektronik Sistemler firması ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Doğan'ın araştırma ekibi tarafından üretilen kemik ile aynı yapıya sahip antibakteriyel özellik gösteren kalsiyum fosfat tozu ile kaplanarak biyouyumlu, iyileşme sürecini hızlandıran, enfeksiyon önleyici implant haline getirdik. Üretmiş olduğumuz implantlarda kullandığımız ham maddeler tamamen yerli ve milli üretimdir. Biz bu maddeleri kullanarak hem mekanik özelliği geliştirilmiş hem de yüzeyi fonksiyonel hale getirilmiş implantlar üretmiş durumdayız. Bu implantlar iyileşme sürecini hızlandırmakta, implantın ömrünü artırmakta ve hastaya daha konforlu bir hayat sunmaktadır. Ayrıca üretilen implantların uygulama testleri Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse tarafından yapılmış ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır. Günümüzde üretilen implantlar genelde alaşım formunda üretilmekte. Grafen maddesinin girdiği her hangi bir implant yapısını görememekteyiz. Mevcut implantlardan farklı olarak belki de dünyada grafen, titanyum ve seramik tozunun birlikte kullanıldığı başka bir çalışma bulunmamaktadır. Prototipini geliştirdiğimiz implantların maliyetine bakacak olursak, mevcut implantlar yurt dışından temin edilmektedir. Bizim ürettiğimiz implantlarda yerli üretim tozlar kullanıldığı için yaklaşık yüzde 50 bir maliyet düşüşü hesaplanmıştır. Samsun'un bir biyomedikal şehri olduğu düşünüldüğünde üretilen bu implantların ticarileşmesi durumunda bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacaktır" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen, "grafen ile güçlendirilmiş yeni nesil titanyum kompozit implantlar" başlıklı TÜBİTAK projesi ayrıca; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen AR-GE proje pazarında 183 proje arasından ilk altı proje arasına girerek mansiyon ödülü kazandı.