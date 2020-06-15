Imperial Turkiz Resort Hotel'e Sağlıklı Turizm Sertifikası Imperial Turkiz Resort Hotel, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Sağlıklı Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazanan Antalya Kemer'de ilk otel oldu.

Imperial Turkiz Resort Hotel, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Sağlıklı Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazanan Antalya Kemer'de ilk otel oldu. Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında Türkiye genelinde 288 otel ve 40 restoran/kafe başvuru sürecine girmişti & ;Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor. Belge için yetkili akreditasyon kuruluşlarına, günlük başvurular da yoğun şekilde devam ediyor.& ;