Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

03.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:01

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi, Ziling Wang

Imoco Volley Conegliano: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill , de Gennaro (L), Botezat, Geerties.Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.Setler: 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21)Süre: 114 dakika (24, 26, 35, 29)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu birinci maçında Imoco Volley Conegliano ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Yasemin Güveli'nin sayılarıyla ritim bulan Eczacıbaşı VitrA, iyi bir defans performans sergilemesine rağmen heyecan dolu ilk seti 25-20 kaybetti.Turuncu beyazlılar, ikinci sette kaptan Yeon Koung Kim'in hücumlarıyla teknik molaya 16-12 önde girse de, seti 25-22 kaybetti.Üçüncü sette Tijana Boskovic'in hücumları ve servisleriyle teknik molaya 16-14 önde giren Eczacıbaşı VitrA ekibi, oyunda kontrolü ele geçirerek seti 25-22 kazandı.Maçta dengeleri tekrar ele geçiren İtalyan ekip, dördüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı.Turuncu beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12: 00'de Itambe Minas ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

- İstanbul