İmo Yöneticileri Vali Davut Gül'ü Ziyaret Etti

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi yöneticileri Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Vali Davut Gül'e, hayırlı olsun dileklerini ilettikten sonra, inşaat sektörünün Gaziantep'teki genel durumu ve sorunları ile ilgili bilgi verdi. İnşaat Sektörünün, onlarca sektörü etkilediği bu nedenle de ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu ifade eden İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, sağlıklı bir kentleşmenin önemine dikkat çekti. Başkan Çeliktürk, İMO Gaziantep Şubesi olarak bir taraftan mesleki bir kuruluş olmanın bilinci ile diğer taraftan da topluma karşı sorumluluklarının farkında olarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bizler bir meslek odasıyız. Ancak, inşaat sektörü, sağlıklı yapılaşma ve daha güzel bir şehirde yaşamak herkesi ilgilendiren bir konu. Bu nedenle sağlıklı yapılaşma çok önemli. Daha yaşanabilir bir Gaziantep için de tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hareket etmeyi önemsiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Vali Davut Gül de, ziyaretten dolayı İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve şube yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - GAZİANTEP