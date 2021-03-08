İMO Erzurum şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın meslektaşlarını unutmadı
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İMO Erzurum şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın meslektaşlarını unutmadı

08.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:59
İMO Erzurum şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın meslektaşlarını unutmadı

İMO Erzurum Şubesi; bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir araya gelemeyen kadın üyelerine "Kahvelerimizi karşılıklı içebileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" notunun bulunduğu birer kahve fincanı hediye ederek kadın meslektaşlarının kadınlar...

İMO Erzurum Şubesi; bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir araya gelemeyen kadın üyelerine "Kahvelerimizi karşılıklı içebileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" notunun bulunduğu birer kahve fincanı hediye ederek kadın meslektaşlarının kadınlar gününü kutladı.

Şube Başkanı Abdulkadir Orhan tüm kadın üyeler nezdinde Şube Kadın Komisyon Başkanı Emine Parmaksız 'a hediyesini verdi. Başkan Orhan "Gecen sene kadınlar gününde kadın meslektaşlarımız bir kahvaltı programında bir araya gelmişti ve bu özel günlerini hep beraber kutlamışlardı. Biz de bu sene pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen meslektaşlarımızı unutmadık ve kadınlarımıza vermiş olduğumuz değeri göstermek için küçük bir hediye hazırladık. Hayatımızın her anında izleri ve emekleri olan kadınlarımızın toplumda hak ettikleri değeri görmeleri ve kendilerini özel hissetmeleri için elimizden gelen gayreti göstererek kadınlarımızın farkındalığını ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Kadınlar günü münasebetiyle hediyesini Şube Başkanı Abdulkadir Orhan'dan alan Kadın Komisyonu Başkanı Emine Parmaksız, "Kadınlarımız günümüz yaşam koşullarında yalnızca evinde değil, yaşamın her alanında katma değer katıyor. Son yıllarda kadın meslektaşlarımızın iş hayatındaki varlıkları artırmıştır. Özellikle ülkemizde bu artışı bariz bir şekilde görebilmek mümkündür. İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi olarak bünyemizde kadınlarımızın sayısı bir hayli fazla. Bu durum kadınlarımıza verdiğimiz değeri açıkça ortaya koymaktadır. Bu özel günümüzde yine bizleri unutmayarak bu ince davranışı gösteren Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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