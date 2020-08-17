İMO'dan yetkililere çağrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İMO'dan yetkililere çağrı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Başkanı Özlenen Alcı, 17 Ağustos Depreminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında "Depreme, siyaset üstü bir anlayışla bakarak bir yol haritası çıkarılması gerekiyor" dedi.

İMO'dan yetkililere çağrı
17.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:00

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Başkanı Özlenen Alcı, 17 Ağustos Depreminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında "Depreme, siyaset üstü bir anlayışla bakarak bir yol haritası çıkarılması gerekiyor" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Özlenen Alcı, deprem kuşağında olan Aydın'ın, geçmiş tecrübelerine de dikkat edilerek bir yol haritası çıkarılması için yetkililere seslendi. Depreme siyaset üstü bir yaklaşımla beraber hazırlanmak gerektiğinin altını çizen Alcı; "Sorun analizleri, çözümlemeler ve proje önerileri ile geçmiş tüm tecrübeleri de dikkate alarak; ortaya bir yol haritası çıkarmalıyız. Aydınlıların geleceğe daha güvenle bakabilmesi için olmazsa olmaz koşul, bu birlikteliktir. Depreme hazırlanabilmenin temelinde ise depremin yaratacağı riskin anlaşılması ve azaltılması adına yapılabilecekler yatmaktadır. Bu doğrultuda, Aydın'ın deprem nedeni ile karşı karşıya kalacağı riskin anlaşılabilmesi için, üniversiteler, uzmanlar ve profesyonel bir ekip ile aklın ve bilimin rehberliğinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Uygun bir seferberlik ruhu ve el birliğiyle yürüteceğimiz tüm bu çalışmalar sayesinde, Aydın'ın depreme daha dayanıklı bir kent olmasını ve biz Aydınlıların da geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacağımıza inancımız tamdır" dedi.

"Hasar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır"

Aydın genelindeki tüm binalarda geniş kapsamlı bir bina envanteri çalışması yapılması gerektiğine de dikkat çeken Alcı; "Çalışma sonucunda, yapısal özelliklerine, yapım tarihine, proje ve inşaat kalitesine, kullanım özelliklerine göre sınıflandırılan binaların Aydın'daki dağılımları saptanmalıdır. Aydın İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin çıkartılarak, ilçe ve mahallelerimizdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirilmelidir. Mevcut su, elektrik, telefon gibi şebekelere ilave edilecek bağımsız ikincil sistemler deprem sırasındaki hasar görebilirliği çok azaltacak ve bu yaşamsal hizmetlerin tümden kesilmesini önleyecektir. Hasarı hafifletme çabalarının sonuç vereceğinin düşünülmesi için, tüm bu çabaların toplum ve her düzeyinde uygun eğitim öğretimle birleşmesi gerekmektedir" dedi.

"Bina Deprem Yönetmeliği dikkate alınmalı"

Aydın'ın deprem riski yüksek illerden olduğunu ifade eden Alcı; "Geçen yirmi yılda bir deprem yönetmeliği daha yayınlanmasına rağmen ne bu binaların alternatifi inşa edilmiş, ne de bu binalar güçlendirilmiştir. İlimiz Aydın deprem riskinin yüksek olduğu bir ildir. Aydın bölge hastanesi yapılıncaya kadar depreme dayanıklı olan ve yeni inşa edilen hastaneler dışında mevcutlar büyük risk taşımaktadır. Geçmiş dönemde görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi yönetimleri, her yıl 17 Ağustos'un yıl dönümünde bu konulara dikkat çekmiştir. Ancak 20 yılda değişen hiçbir şey olmamıştır. Sonuç olarak biz İnşaat Mühendisleri olarak tekrar uyarıyoruz. Yeni yapılacak olan yapıların, Bina Deprem Yönetmeliği dikkate alınarak bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılması can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Dünya
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Güncel
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Sezen Aksu Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: İMO'dan yetkililere çağrı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:01:32. #1.14#
title