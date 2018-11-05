İmo'dan Gtb'ye Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya gelen İMO heyeti, ziyarette ikili iş birliği olanakları, inşaat sektörünün sorunları ve borsanın faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Başkanı Mehmet Akıncı, konuşmasında borsanın faaliyetleri, biten ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, bu potansiyele yeni projelerle güç katarak daha üs noktalara taşıma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

GTB'nin, Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk gibi küresel ölçekli projelerinin bölgesel kalkınmanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını vurgulayan Akıncı, amaçlarının inşaat çalışmalarında sona gelinen ve ihale işlemleri tamamlanan bu projeleri en kısa sürede hizmete kazandırmak olduğunu söyledi. İMO Gaziantep Şube Başkanı Çeliktürk ise yaptığı konuşmada, odanın sürdürdüğü faaliyetler, inşaat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

GTB ve İMO arasındaki ikili iş birliğini artıracak çalışmaların da görüşüldüğü ziyarette, Çeliktürk ayrıca, geçtiğimiz aylarda GTB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akıncı ile Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine de hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi. - GAZİANTEP