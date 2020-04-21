İMO Bursa Şubesi, salgın sürecinde sektöre özel öneri ve taleplerini paylaştı İMO Bursa Şube, koronavirüsten etkilenen inşaat sektörü ile ilgili önerilerde bulundu.

İMO Bursa Şube, koronavirüsten etkilenen inşaat sektörü ile ilgili önerilerde bulundu. Sektörde ciddi önlemler alınması gerektiğini belirten Şube Başkanı Albayrak, şantiyelere özel denetim ve karantina sistemi uygulanması gerektiğini söyledi. Kaynak: Dunya.com