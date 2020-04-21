İMO Bursa Şubesi, salgın sürecinde sektöre özel öneri ve taleplerini paylaştı
İMO Bursa Şube, koronavirüsten etkilenen inşaat sektörü ile ilgili önerilerde bulundu.
21.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:58
İMO Bursa Şube, koronavirüsten etkilenen inşaat sektörü ile ilgili önerilerde bulundu. Sektörde ciddi önlemler alınması gerektiğini belirten Şube Başkanı Albayrak, şantiyelere özel denetim ve karantina sistemi uygulanması gerektiğini söyledi.
Şu an buradasınız: İMO Bursa Şubesi, salgın sürecinde sektöre özel öneri ve taleplerini paylaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.