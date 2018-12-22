İmo Başkanı Çeliktürk'ten 25 Aralık Kutlaması Açıklaması

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "97 yıl önce emperyalist güçlere karşı verilen destansı mücadelenin yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, yaptığı açıklamada Gaziantep'in kurtuluş yıldönümünü kutlayarak, Gaziantep'in milli mücadelenin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Çeliktürk, "Adeta bir kahramanlık destanı olan Gaziantep Savunması, Anadolu'yu işgal ederek, vatanımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen işgal güçlerinin bu emellerinin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Düşmana karşı 11 ay boyunca büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Gaziantepliler, Anadolu'da kurtuluş meşalesinin yakılmasına da öncülük etmiştir. Anteplilerin 97 yıl önce her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen gerçekleştirmiş olduğu bu destansı savunma, milletimizin, vatanına, bağımsızlığına ve bayrağına olan bağlılığını göstermesinin yanında, birlikte hareket edildiğinde her türlü güçlüğün üstesinden gelinebileceğini de göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile Gazi kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü coşku ve gururla kutlarken, Türkiye Cumhuriyetinin kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA