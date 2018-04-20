İmo Başkanı Çeliktürk'ten 23 Nisan Kutlaması

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, yayınladığı mesajda, TBMM'nin kuruluşunun 98. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, mesajında yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu ve İstiklal Mücadelesinin devam ettiği 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu hatırlatarak, "Kurtuluş Mücadelemiz ve demokrasimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarih olan 23 Nisan 1920, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahı, Kurtuluş Savaşının karargahı ve aynı zamanda bağımsızlığımızın da sembolüdür. Büyük zorluklar altında kurulan TBMM, mazlum dünya milletlerine örnek olan Kurtuluş Savaşımıza öncülük etmiş, ardından da bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Milletimizin hür yaşama iradesi ve mücadelesi esaret altında yaşayan diğer milletler tarafından örnek alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bağımsızlığın ve millet egemenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Çeliktürk'ün mesajında "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan'ı tüm çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza olan güvenini göstermektedir. Bilinmelidir ki, milletimizin hür iradesini ve egemenliğini gasp etmek isteyenler geçmişte olduğu gibi gelecekte de hüsrana uğrayacaktır. Bütün bu duygularla, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP