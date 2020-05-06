'İmmün plazma tedavisi, hastalığın 7-14 günlük döneminde uygulanıyor'
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'İmmün plazma tedavisi, hastalığın 7-14 günlük döneminde uygulanıyor'

'İmmün plazma tedavisi, hastalığın 7-14 günlük döneminde uygulanıyor'
06.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:18

TÜRK Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, 'immüm plazma' tedavisinin her koronavirüs hastasında uygulanmadığını söyledi.

TÜRK Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, 'immüm plazma' tedavisinin her koronavirüs hastasında uygulanmadığını söyledi. Güler, "Semptomlar başladıktan sonra hastalık ağırlaşmadan, hücre içine virüs girmeden 7-14 günlük bir dilimde plazma kullanılıyor. Hastalarda son safhaya gelmeden plazma kullanıyoruz" dedi.

Murat Güler, salgında, sayılar arttıkça tüm dünyada uygulanan tedavi protokolleriyle birlikte farklı yöntemlerin de aranmaya başladığını bildirdi. Güler, immün plazma bağışının Çin'de yapılan bir çalışma ile Türkiye'de gündeme geldiğini söyledi. 7 Nisan'da ilk defa immün plazma bağışı alındığını hatırlatan Murat Güler, "Hastalığı atlatıp iyileştikten sonra iki tane negatifliği olan kişiden, 14 gün sonra bağış alabiliyoruz" dedi.

'DESTEKLEYİCİ BİR TEDAVİ'İmmüm plazmanın, koronavirüs tedavisine katkısı olduğunu; fakat mucize bir tedavi olarak görülmemesi gerektiği vurgusunu yapan Güler, "Hastalığa yakalanmış bağışçılar bunu yenerek iyileşiyorlar. İyileşince de plazmalarında bu virüse karşı antikor oluşmuş oluyor. Bu oluşmuş olan antikoru tedavi bekleyen, iyileşemeyen, ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara immün plazma verilerek bu yola giriliyor. Destekleyici bir tedavi bu. Yüzde yüz tedavi edeceği gibi bir durum yok" ifadesini kullandı.'İMMÜM PLAZMA, HASTALIK AĞIRLAŞMADAN KULLANILABİLİR'İmmüm plazmaların her koronavirüs hastasında kullanılmadığını kaydeden Güler, "Hastalar için uygulanan kriterler var. Hastanelerde bir komisyon oluşturuluyor. Virüs hücre içine girdikten sonra hücrenin dışarı salmış olduğu sitokinlerin olmaması gerekiyor. Bu vermiş olduğumuz immün, virüsü aslında hücre içine girmeden yakalayıp onu nötralize etmeye çalışıyor ki tedavi sağlanabilsin. Hastalığın semptomları başladıktan sonra hastalık ağırlaşmadan, hücre içine virüs girmeden 7-14 günlük bir dilimde plazma kullanılıyor. Hastalarda son safhaya gelmeden plazma kullanıyoruz" dedi.'2 BİNİN ÜZERİNDE PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANDI'Bir bağışçının 3 kez plazma bağışında bulunabileceğini belirten Murat Güler, "İki negatif olduktan 14 gün sonra ilk bağışını yapabilir. Toplamda 1 ay içerisinde ilk bağışıyla birlikte 7-10 gün arayla 3 defa bağış yapabilir. 400 mililitre kadar plazma topluyoruz. Bunu iki hastaya gidecek şekilde iki ürüne bölüyoruz. Bugüne kadar 2 binin üstünde plazma bağışı tedavisi uygulandı. Bunun bin 500'ü Türk Kızılay'ından sağlandı. He geçen gün bu sayı artarak devam ediyor" diye konuştu.'İMMÜM PLAZMALAR 3 YIL SAKLANABİLİYOR'Toplanan plazmaların 3 yıl saklanabildiğinin altını çizen Murat Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyileşen hastaların sayısı arttığından dolayı alınan plazmalar kullanılmayacak gibi düşünülüyor. Hep söyleniyor ikinci, üçüncü dalgadan korkuyoruz eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak elimizde hazır bulunması için önümüzdeki 1,5 ay çok önemli. İyileşen hastalarımızdan mümkün olabildikçe plazmaları toplamamız gerekiyor. Hastanelerden gelen talebi karşılayamıyor değiliz. Belki önümüzdeki 1-2 ayda normalleşmeye döneceğiz. Ama daha sonra güz döneminde tekrar etme durumu olursa ki tüm dünyada bu konuşuluyor o zaman elimizde hazır bulunması gerekiyor. Plazmayı 3 yıl boyunca saklayabiliyorsunuz. Aldıktan sonra 'bunu kullanalım, ziyan olacak' diye bir şey söz konusu değil. Önümüzdeki 1,5 ay içerisinde elimizden geldikçe bağışçılarımızı plazma bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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