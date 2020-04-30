İmmun plazma ile Türkiye'de ilk kez koronayı yenen hasta konuştu

- İmmun plazma ile Türkiye'de ilk kez koronayı yenen hasta konuştu Abidin Aybar: "Evde kalın hayatta kaldın" Türkiye'de ilk kez uygulanan İmmun plazma tedavisi ile Korona virüsü yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar, yaşadığı süreci anlattı.

- İmmun plazma ile Türkiye'de ilk kez koronayı yenen hasta konuştu

Abidin Aybar: "Evde kalın hayatta kaldın"

MALATYA - Türkiye'de ilk kez uygulanan İmmun plazma tedavisi ile Korona virüsü yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar, yaşadığı süreci anlattı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen Korona virüs (Covid-19) salgına karşı Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 Nisan'da uygulanan immun plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan 23 yılık öğrenen Abidin Aybar, yaşadığı süreci basın mensuplarına anlattı.

Ağır gecen bir yoğun bakım tedavisinin ardından immun plazma ile Korona virüsü yenerek 27 Nisan'da normal servise çıkarılan Abidin Aybar, şuan durumunun iyi olduğunu söyleyerek tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Turgut Özal Tıp Merkezinde korona virüse karşı ilk kez uygulanan farklı bir yöntemle sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Aybar, "Bundan sonraki süreci de kısa sürede atlatabiliriz" dedi.

Öğretmen olduğunu ve bu süreçte arkadaşları ve öğrencilerinden uzak kaldığı içinde üzgün olduğunu dile getiren Aybar, "Allah'tan tatildi de çok bulaşmadı" ifadelerine yer verdi. Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Aybar, zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını isteyerek, "Evde kalsınlar hayatta kalsınlar. Sosyal mesafeyi korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli" dedi.

Abidin Aybar'ın yaklaşık 1 aylık süren tedavisini sürdüren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç ise en son yapılan testin negatif çıkması ile hastanın servise alındığını söyledi. Hastanın yaklaşık 1 ay önce kendilerine geldiğini ve yapılan ilk testinde sonucun negatif çıktığını anımsatan Kılıç, "Sonraki süreçte yoğun bakım süreci başladı. Solunum cihazına bağlanan hastamıza bu dönemde immun plazma tedavisi uygulandı. Dünya Sağlık Örgütününde de umut vaat eden tedavi yöntemleri arasında yer aldığı tedavi ile hastamız zahmetli bir yoğun bakım sürecini geride bıraktı. Şuan durumu iyi şikayetleri belirgin anlamda düzeldi" ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Kılıç, Korona virüsü yenen her hastanın plazma bağışı yapabileceğini de belirterek bu konuda herkesin gönül rahatlığı ile bağışta bulunabileceğini dile getirdi.

Enfeksiyon hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özden'de, özellikle sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına herkesin uyması gerektiğini dile getirerek, "Evden çıkılması zorunlu ise mutlaka maske takılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA