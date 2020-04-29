İmmun plazma ile 3 korona hastası sağlığına kavuştu İmmun plazma ile 3 korona hastası sağlığına kavuştu İmmun plazma korona virüse karşı umut oluyor -Malatya, Siirt ve Konya'da hastalar immun plazma ile Koronayı yendi Türkiye'de Korona virüse (Covid-19) karşı ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma tedavisi ile yoğun bakımda entübe olan...

İmmun plazma ile 3 korona hastası sağlığına kavuştu

İmmun plazma korona virüse karşı umut oluyor

-Malatya, Siirt ve Konya'da hastalar immun plazma ile Koronayı yendi

MALATYA - Türkiye'de Korona virüse (Covid-19) karşı ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma tedavisi ile yoğun bakımda entübe olan 56 yaşındaki hasta iyileşerek servise çıkarıldı. Ayrıca Malatya'dan gönderilen immun plazmalar ile Konya ve Siirt'te de hastaların yoğun bakımdan iyileşerek servise alındığı açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde uygulanan İmmun plazma tedavisi sonuç verdi. 30 Mart'ta virüse yakalanan 56 yaşındaki Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda entübe edile hastaya Türkiye'de ilk kez 5 Nisan günü virüsü yenen bir hastadan alınan plazmalar verildi.

Aralıklarla uygulanan plazma tedavisi sonrası değerlerinde iyileşme görülen hasta ilk olarak 15 Nisan'da solunum cihazından ayrıldı. Sonrasında ise korona virüsü yenen hasta, yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.

Uzun süre yoğun bakımda kaldığı için bir süre fizik tedavi göreceği belirtilen hasta ile ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilk kez Çin'de 5 hastaya uygulanan tedavi yönetimin Türkiye'de ilk kez hastanelerinde uygulandığını anımsattı.

5 Nisan'da 56 yaşındaki yoğun bakımda entübe olan hastaya, yine virüsü yenen ve sağlığına kavuşan 46 taşındaki hastadan aldıkları plazmayı naklettiklerini belirten Kızılay, "Bu tedavi sürecinde hastamız ilk 72 saatte kısmi iyileşme belirtilerini gösterdi. Sonra bu iyileşme devam etti. 7'inci günde Covid-19 testi negatif çıktı. 10'uncu günde de makineden çıkarıldı, kendi solunumuna döndü. Hastamızı servise aldık, bütün ilaçlarını kestik sadece destek tedavisi alıyor" dedi.

Rektör Kızılay, hastanın uzun süre yoğun bakımda kalması nedeniyle birkaç günlük fizik tedavi göreceğini de belirterek, daha sonrasında taburcu işlemlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Şuana kadar 3 hasta immun plazma ile sağlığına kavuştu

Öte yandan, Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'da immun plazma tedavisinin umut olmaya devam ettiğini belirterek, başarılı sonuçlar almaya başladıklarını açıkladı. Malatya'da 56 yaşındaki hastanın yanı sıra Konya ve Siirt'te de 2 hastanın Malatya'dan gönderilen immun plazma ile iyileşerek yoğun bakımdan servise alındığını belirtti.

Çevre illerde toplam 15 hastanın Malatya'dan gönderilen immun plazma ile tedavi edildiğini belirten Erkurt, "Hali hazırda TÖTM Aferez Merkezi'nde 24 adet immun plazma bulunmaktadır. Hastalarımızın yattığı hastanelerin başhekimliklerince TÖTM Başhekimliğine resmi istek yapılırsa hastalarımıza verilecektir. Deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilerimize göre immun plazmayı hastalarımız solunum cihazına bağlanmadan verebilirsek yoğun bakım süresini belirgin olarak kısaltabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA