Immortals VALORANT takımı Robert "truo" Pham'ı kadrosuna katabilir
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Immortals VALORANT takımı Robert "truo" Pham'ı kadrosuna katabilir

Immortals VALORANT takımı Robert 'truo' Pham'ı kadrosuna katabilir
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyuncu Kehmicals'ın yerine kadroya alınabilir.

Upcomer'ın muhabiri George Geddes'in haberine göre Kanadalı oyuncu truo Kuzey Amerika espor organizasyonu Immortals'ın VALORANT kadrosuna katılabilir.

Bir Reyna, Jett oyuncusu olan truo genelde duelist ajanları tercih ediyor. 20 yaşındaki oyuncu daha önce Flamers ve Frick ya Bag takımlarında oynadı. İlk kez Immortals gibi bir organizasyonda yer alacak oyuncunun genel toplam istatistikleri ise şöyle:

Truo, geçtiğimiz iki ay boyunca, özellikle Reyna ile 350'nin üzerinde ACS(Averaj Çatışma Skoru) ortalaması yakalarken, Jett ve Raze ile de son derece olumlu performansıyla başarısını sürdürdü. Geddes'in haberine göre truo, Immortals'ta Sentinel rolünü oynayan Rhett "Kehmicals" Lynch'in yerini alacak.

Öngörülen Immortals VALORANT kadrosu

Jonah "JonahP" Pulice

Robert "truo" Pham

Andrew "ShoT_UP" Orlowski

Daniel "Rossy" Abedrabbo

Amgalan "Genghsta" Nemekhbayar

Michael "packing10" Szklanny Sr. (Baş Koç)

Jordan "Gunba" Graham (Koç)

Kaynak: Playerbros

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