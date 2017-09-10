Immobile şov Milan'ı dağıttı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Milan'ı konuk eden Lazio sahadan 4-1 galip ayrıldı ve rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.





Vincenzo Montella yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan ve tüm resmi maçlarını kazanan Milan, Serie A'nın üçüncü haftasında Lazio deplasmanında dağıldı. Günün yıldızı 3 gol, 1 asistle maça damga vuran Ciro Immobile oldu.





Olumsuz hava koşulları sebebiyle başlangıcı 2 saat ertelenen karşılaşma dengeli başladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta sessizliği bozan isim Immobile oldu. 38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda hata yapmayan İtalyan golcü Lazio'yu 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada sahneye yine Immobile çıktı ve ev sahibi ekip ilk devreyi 2-0 önde kapattı.





48. dakikada Marco Parolo'nun asistinde topu ağlara gönderen Ciro Immobile hat-trick ile takımını 3-0 öne geçirdi. Lazio hızını kesmedi ve 49. dakikada Immobile'nin asistinde Luis Alberto farkı dörde çıkardı. Bozguna uğrayan Milan maçtaki tek golünü 56. dakikada Montolivo ile buldu. Duran top organizasyonunda Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde topu ağlara yollayan İtlayan orta saha maçın skorunu belirleyen isim oldu: 4-1.





Bu sonucun ardından Lazio puanını 7'ye yükseltirken, Milan 6 puanda kaldı.



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