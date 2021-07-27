İMMİB'den iş dünyasının yeni ihracat rehberi
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İMMİB'den iş dünyasının yeni ihracat rehberi

İMMİB'den iş dünyasının yeni ihracat rehberi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

İhracata ilişkin her konuda uzmanları aracılığı ile hizmet veren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerin ihracata etkilerine yönelik, İMMİB uzman kadroları tarafından kaleme alınan, 13 farklı makaleden oluşan...

İhracata ilişkin her konuda uzmanları aracılığı ile hizmet veren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerin ihracata etkilerine yönelik, İMMİB uzman kadroları tarafından kaleme alınan, 13 farklı makaleden oluşan 'Uluslararası Ticaret Üzerine Hibrit Perspektiflerle Değerlendirmeler' isimli kitabı yayınladı.

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, kitapta, Brexit sonrası Avrupa ve Birleşik Krallıkla ticaretten Kovid-19 salgını etkisinde yeniden şekillenen pazarlama ve satış yöntemlerine, Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan dijital dönüşüme ve 3D yazıcılara kadar iş dünyasının gündemindeki başlıklar bulunuyor. Basılı ve dijital seçenekleri ile okuyuculara sunulan kitapta, alanının uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmış, açık ve net bir dille ifade edilmiş güncel bilgiler sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Genel Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu, kitabın, iş ve akademik dünyaya katkı sunmak amacıyla hazırlandığını vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz süreci uygun biçimde analiz edebilmek ve doğan fırsatlardan sağlıklı şekilde faydalanabilmek adına İMMİB bünyesindeki kıymetli çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir yazar grubu, bu kitabı kaleme aldı. Küresel çapta yaşanan ve ticari operasyonları doğrudan etkileyen olaylardan dijitalleşme faaliyetlerine, ihracat çalışmalarından ticari anlaşmalara kadar geniş bir perspektifte okurların beğenisine sunulan bu kitap, İMMİB'in akademik makaleler içeren ilk kitabı olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel arenada söz sahibi olabilmek için dijitalleşmeyi sağlamak gerektiğini dile getiren Vurdu, şunları kaydetti:

"Dünya, Sanayi 4.0 konsepti ile yapay zeka, nesnelerin interneti, insansız fabrikalar, artırılmış gerçeklik, otonom robotlar, bulutbilişim gibi konuları konuşurken Kovid-19 pandemisi gerçeği ile karşılaştı. Bu da bize insanoğlunun bir yandan aslında ne kadar naif, kırılgan ve korunmasız olduğunu, bir virüsle mücadelenin bütün önceliklerin yerini alabileceğini ve hayatta gerçekten nelere öncelik vermemiz gerektiğini hatırlattı. Diğer yandan yaşadığımız çevre sorunları; yaşlı dünyamızın kaynaklarını ne kadar hor kullandığımızı, sürdürülebilirlik için ortak akıl ve gayretle düşünmek ve çalışmak durumunda olduğumuzu ancak bu yolla güçlüklerin üstesinden gelebileceğimizi gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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