Imleap'nin Kazananları Belli Oldu

Siemens Healthineers ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenen İnovasyon Yönetimi ve Liderlik Sertifika Programı'nın (IMLEAP) kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen İnovasyon Yönetimi ve Liderlik Sertifika Programı (IMLEAP) üçüncü kez başarıyla tamamlandı.

Program üniversite öğrencileri arasında inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı, inovasyon yönetimi konusunda temel eğitim vermeyi ve sağlık teknolojilerinde yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Her bölümden üniversite öğrencilerine açık olan programda 8 ekip finale kalarak sertifika almaya hak kazandı.

Finalistlerin projeleri jüri tarafından değerlendirildikten sonra, kazananlar Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'daki törende açıklandı. Törene Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün, Siemens Türkiye CFO'su Thomas Kolbinger ve Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On da katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Esmanur Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Meltem Uçak, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yunus Emre Yücel ve Başkent Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Bölümü öğrencisi Rasime Sevgi Cenan'dan oluşan ekip "Individual Health Tracker" isimli projeyle birinciliği elde etti.

Hastaların hayati belirtilerine ve sağlık durumlarına dair verilerin dijital ortamda depolanarak hastane görevlileri tarafından anlık ve sürekli olarak erişilebilir hale getirilmesini amaçlayan proje, Siemens Healthineers'ın global merkezinin bulunduğu Erlangen'deki Friedrich-Alexander Üniversitesi'nin İnovasyon Araştırma Laboratuvarı'nca (IRL@FAU) düzenlenecek global inovasyon yarışması finallerine doğrudan katılım hakkı kazandı.



Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Turhan Canlı ve Sefa Çorlu ile Başkent Üniversitesi'nden Kerem Tekbıyıkoğlu ve Rukiye Numanoğlu tarafından projelendirilen ve hasta sınıflandırmasına harcanan zamanın en aza indirilmesi, hasta yönetiminin kolaylaştırılması ve verimliliğin artırılması odaklı "NewAge Triage" isimli proje ise IMLEAP ödüllerinde ikinci sırayı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Esin Özlav ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömür Can Sarı ile Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği öğrencileri Ezgi Karakaş ve Yağmur Efe'nin "PatientBio" isimli projeleri de üçüncülük ödülünü kazandı.

Siemens Healthineers, Türkiye'ye yeni bir araştırma laboratuvarı kazandırıyor



IMLEAP finali aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir girişimin ilk adımlarına da tanıklık etti. Boğaziçi Üniversitesi, Siemens Türkiye ve Siemens Healthineers Türkiye, IRL@BOUN İnovasyon Araştırma Laboratuvarı'nın kurulmasına dair protokolü imzaladı. Bu protokolle birlikte, üniversite-sanayi işbirliğinde inovatif çözümler geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde bulunan TETAM (Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) bünyesi altında kurulacak olan laboratuvarda IMLEAP ve benzeri programların yanı sıra disiplinler arası çalışma ve proje grupları oluşturulacak. Bu laboratuvar aracılığıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez ve proje çalışmalarının desteklenmesi, bu amaçla gerekli altyapının ve iş birliği ağının kurulması, öğrenciler arasında inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve ulusal/uluslararası konsorsiyumlar kurulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMLEAP Akademik Direktörü Doç. Dr. Burak Acar, geçen yıl IMLEAP'te birincilik ödülünü kazanarak Erlangen'de Türkiye'yi temsil eden projenin IRL@FAU tarafından düzenlenen global inovasyon yarışmasını kazandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlişkileri bir adım öteye taşıyarak daha da kurumsallaştırmaya ve Erlangen'deki Friedrich-Alexander Üniversitesi'nde bir örneği bulunan inovasyon araştırma laboratuvarını Boğaziçi Üniversitesi'nde kurmaya karar verdik. IMLEAP seviye ve bölüm sınırı olmaksızın, Türkiye'de öğrenim gören bütün öğrencilere açık olarak gerçekleşiyor. Ancak kurulacak olan araştırma laboratuvarı ilk aşamada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyen ve öğrencilere yönelik olacak. Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki IRL@BOUN, Siemens'in inovasyon odaklı projelerinde bir akademik merkez görevi üstlenecek."

Siemens Innovation Think Tank (ITT) Global Direktörü Sultan Haider ise IMLEAP'e Türkiye genelindeki birçok farklı üniversiteden katılım olmasından çok etkilendiğini belirterek, "Siemens ve ITT olarak tüm dünyada en iyi seviyedeki üniversitelerle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Boğaziçi Üniversitesi ile kuruluş anlaşmasını imzaladığımız IRL@BOUN laboratuvarını da inovasyon çalışmalarını ve multi-disipliner araştırmaları bir araya getirecek önemli bir akademik merkez olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.