İMKON, "fiyat farkı" düzenlemesine ilişkin 10 maddelik talepte bulundu

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), "kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesine" yönelik düzenlemenin güncellenmesini istedi.

İMKON'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM gündeminde olan düzenlemenin, "sektörün mağduriyetini gidermeyeceği" savunularak, 10 maddelik talepte bulunuldu.

Teklifin "sadece 1 Temmuz ile 31 Aralık 2021 arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içerdiği ve işin devamını kapsamadığı" belirtilerek, "Teklif metninin taleplerimiz çerçevesinde yeniden güncellenerek değerlendirilmesini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sektörün taleplerini karşılayacak kapsamda yetki verilmesini talep ediyoruz. Aksi durumda 250 alt sektörün ana lokomotifi krize girecek, sonuçları ülke ekonomisinde ve istihdam hayatında önemli kırılmalara ve krizlere sebep olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Müteahhitlerin 10 maddelik talepleri arasında, gerek yüklenici gerek kamu menfaati açısından 1 Ocak 2021 baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi, temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, MDF'de geçici KDV indirimi getirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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