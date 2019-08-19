"İmkansız Görev"in başarılı takımı yeni hedefler için çalışacak

19.08.2019 18:26

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda dünya üçüncüsü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, yeni eğitim öğretim yılında çalışmalarına devam edecek.

Güngören Belediyesi, Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda "İmkansız görev" kategorisinde dünya üçüncüsü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı'nı Güngören Belediyesi Cevizlik Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Öğrencilerle yemek yiyen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledikten sonra tesisten ayrıldı.

AA muhabirine konuşan öğrencilerden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Damla Korkmaz, okullarında düzenlenen Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konferanslarından çok etkilendiklerini, sonrasında teknoloji sınıfı açılması için okul idaresinde istekte bulunduklarını anlattı.

Dışarıdan öğretmen desteğiyle bir teknoloji sınıfı açıldığını ve burada 2 yıl eğitim aldıklarını ifade eden Korkmaz, yarışmayı kazandıktan sonra çok duygulandıklarını belirterek, "Türkiye'de birinciliğimiz olmuştu. Ailemizden, okulumuzdan ve sponsorlarımızdan çok fazla destek aldık. Dünya şampiyonasında Güney Kore'de ülkemizin bayrağını dalgalandırdık. Bunun için de çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Nidanur Doyran, dünyada teknolojinin ilerleyişini merak ettiğini, bu alanda araştırmalar yaptığını ve kendisiyle aynı düşüncede olan arkadaşlarıyla bir araya gelip teknoloji sınıfı açılması için okul yönetiminden talepte bulunduklarını söyledi.

İleride de teknoloji alanında çalışmalarına devam etmeyi ve bu mesleği yapmak istediğini dile getiren Noyran, "Ben, Kore Savaşı Gazisi Mahmut Yiğit'in torunuyum.Dedemin yıllar önce silah arkadaşlarıyla yaptığını farklı bir versiyonla takım arkadaşlarımla yaptığım için çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum, ülkemin al bayrağını yukarıya taşıdım, dalgalandırdım." ifadelerini kullandı.

Dereceye girdikleri yarışmanın en köklü robotik yarışma olduğunu kaydeden Şeymanur Gül ise "İran gibi ülkeler neredeyse 10 yıldır bu yarışmaya katılım sağlıyorlar. Biz Türkiye olarak ilk defa katıldık. Aslında bizim için yeni bir tecrübe olduk. Diğer takımları gördük. Bize yarışmadan önce 3 günlük eğitim verildi. Orada diğer ülkeler de vardı. Sonrasında bize 3 günlük eğitimde aldığımız şeylerin yarışması yapıldı. Diğer ülkeler arasında sadece bizim ülkemiz derece yapabildi. Orada parlayabilmemiz güzeldi." diye konuştu.

Gül, geleceğe dair planlarını ise şöyle anlattı:

"Türkiye'nin 3 tarafı savaşlarla çevrili. Yapay kollar, bacaklar gibi şeyleri bizim satmamız gerekirken, biz bu tür malları ithal ediyoruz. Bunun biyomedikal anlamda kendimizin üretmesini istiyorum. Şu anlık hedefim bu yönde ilerleyecek. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine bu şekilde katkı sağlayabileceğimize inanıyorum."

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Nevin Yaktı ise öğrencilerin yarışma için 3-4 hafta boyunca gece gündüz çalıştıklarını ve Güngören Belediyesi başta olmak üzere sponsorlarının kendilerine çok destek olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan tek kız öğrenci takımının kendi okullarının olduğunu ifade eden Yaktı, "Öğrencilerin çoğu mühendislik düşünüyor. Ülke içinde de ülke dışındaki yarışmalarda da desteğimizi sürdüreceğiz. Yarışmada bir saha yapıldı. Öğrenciler, o sahadaki görevleri yapmaya uygun makineleri dizayn ettiler. Aslında çocuklar okulda öğrendiklerini buradaki bilgilerle tamamlıyorlar. Bunları yapabildikleri için başarı sağlayabiliyorlar. Bu sırada kod yazımı da önemli. Çocuklar kodları da kendileri yazıyorlar. Yarışmada kendilerine sabah verilen görev üzerine hem robotlarını yaptılar hem kodlarını yazdılar. O yüzden adı 'İmkansız görev' idi." şeklinde konuştu.

Yaktı, okullar açıldıktan sonra bir toplantı yapacaklarını ve takıma dahil olmak isteyen öğrencilerle beraber ve büyüyerek farklı alanlarda farklı ülkelerdeki yarışmaları takip edeceklerini anlatarak, "Ufkumuz genişledi. Orada farklı ülkeleri, robotları, robot parçalarını, yazılımları gördük. O yüzden devam edeceğiz, yeter ki kızlarımız istesin, arkalarındayız her zaman." dedi.

Kaynak: AA