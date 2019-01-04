İmkanlarımızı En Güzel Şekilde Kullanacağız"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Vanlı hemşehrilerimiz ile Van'ın her mahallesinde, köyünde, sokağında, caddesinde olmaya çalışacağız. Kıt imkanlarımızı en güzel şekilde kullanıp, Van'ımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Ardahan Valiliği görevinden Van'a atanan Bilmez, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı onayıyla bugün belediyedeki görevine de başladığını söyledi.

Van halkına hizmet etmeye geldiğini ve devletin kaynaklarını son kuruşuna kadar halkın hizmeti için kullanacağını anlatan Bilmez, hep birlikte kenti en güzel şekilde yönetmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Van'ın huzuru, kardeşliği ve üretimi ile gündem olması gerektiğini vurgulayan Bilmez, "Van'ın terör ve operasyonlarla anılması kesinlikle Van'ın hak ettiği bir durum değil. Van halkının da kentlerinin böyle anılmasını istemediğinin farkındayız. Makamlarda oturan değil, daha çok sahada olacağız." dedi.

Vali Bilmez, Van'ın bir cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Van'da üretilecek katma değer, üretilecek güzellik, çevresine de olumlu katkı sunar. Olumsuzluklar da maalesef olumsuz etkiler. Vanlı hemşehrilerimiz ile Van'ın her mahallesinde, köyünde, sokağında, caddesinde olmaya çalışacağız. Kıt imkanlarımızı en güzel şekilde kullanıp, Van'ımıza hizmet edeceğiz. İlk olarak birim amirlerimizle bir araya gelerek elimizdeki imkanlara bakacağız. Bir taraftan da bizden talep edilen tüm işlere bakacağız, değerlendireceğiz. Bugünden itibaren gezerek eksikliklerimizi de en kısa sürede gidererek, devam eden projelerimizi de vatandaşlarımızın hizmetine en kısa sürede sokmaya çalışacağız."

Kaynak: AA