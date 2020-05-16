İmkanı olanların yardım bıraktığı stanttan ihtiyaç sahipleri alıyor
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İmkanı olanların yardım bıraktığı stanttan ihtiyaç sahipleri alıyor

Isparta'da çiğ köfte ustası Zahit Kabarık, dükkanının önüne açtığı stantta, hayırseverlerin bıraktığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

İmkanı olanların yardım bıraktığı stanttan ihtiyaç sahipleri alıyor
16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:04

Isparta'da çiğ köfte ustası Zahit Kabarık, dükkanının önüne açtığı stantta, hayırseverlerin bıraktığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Kabarık, ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmaya karar verdi. Onları incitmeden yardım etme arayışına giren Kabarık, Bağlar Mahallesi'ndeki dükkanının önüne stant kurdu.

Kabarık'ın "Biz bize yeteriz" adını verdiği standa astığı "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan bıraksın" yazısı, kısa sürede herkesin dikkatini çekti.

Buraya önce kendi imkanlarıyla gıda paketleri bırakan Kabarık, herkesin ihtiyacı kadarını aldığını görünce çok mutlu oldu.

Standın fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla hayırseverler de yardım kervanına katıldı. Standa yağ, bakliyat, çay ve şeker gibi ürünler bırakılmaya başlandı.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğü için çevresinde herkesin takdirini toplayan Kabarık, ramazan ayının manevi iklimine de katkı sağlamanın mutluluğu yaşıyor.

Yardım yapan da alan da birbirini görmüyor

İyilik hareketiyle gönüllere giren Kabarık, yaşanılan zorlu günlerin dayanışma içerisinde daha rahat atlatılabileceğini söyledi.

Kendisinin de bu düşünceyle bir şeyler yapmak istediğini aktaran Kabarık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyadan esinlendim. Dar gelirli vatandaşlara bir nebze de olsa yardım etmenin huzurunu yaşıyorum." dedi.

İnsanlardan bir şeyler istemenin çok zor olduğunu anlatan Kabarık, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Alanın da verenin de durumdan memnun olduğunu belirten Kabarık, şöyle konuştu:

"İnsanların birbirini görmeden yardımlaşma olsun istedim. Dostlarımızın yardımıyla böyle güzel bir olaya vesile olduk. Çok sayıda kişi yardım yapmak istiyor. İnsanlar buradan ihtiyacından fazlasını almıyor. Hayırseverlerimiz sosyal medyadan ya da yoldan geçerken standı görüp marketten gıda alıp bırakıyor. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlarını kabul etsin."

"Çok güzel bir hayır hareketi"

Bağış yapan Adnan Güney ise evinin uzak olmasına rağmen iyilik hareketine katılmak istediğini kaydetti.

Kampanyanın örnek olmasını isteyen Güney, "Daha önce ecdadımız Osmanlı'nın yaptığı sadaka taşı mantığını arkadaşımız bu şekilde günümüze taşımış. Çok güzel bir hayır hareketi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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