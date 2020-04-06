"İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" kampanyası Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen yardım raflarına, yardımsever vatandaşlar katkıda bulunuyor.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen yardım raflarına, yardımsever vatandaşlar katkıda bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri için düzenlenen dayanışma kampanyası çerçevesinde Başsavcılık, "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" uygulaması başlattı.

Yardımda bulunan Ahmet Kaymaz, yaptığı açıklamada, "Geçerken gördüm. Bu Türk milletinin özüdür. Biz bize yeteriz diyoruz ya Türk milleti olarak gerçekten yeteriz. Bu sıkıntıların altından kalkarız inşallah. Sayın savcılarımızın yüreğine sağlık, emeğine sağlık." diye konuştu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA