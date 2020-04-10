"İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir bakkal kapı önünde dolap hazırlayarak üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' notunu yazdı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir bakkal kapı önünde dolap hazırlayarak üzerine 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' notunu yazdı. Kısa sürede dolabın dolduğu dikkat çekerken, ihtiyacı olanlar da hayırseverlere dua etti.

Orhaneli ilçe merkezinde faaliyet gösteren Gültekin Bakkal iş yerinin önündeki bir dolabı ihtiyaç sahiplerine tahsis etti. Dolabın üzerine "imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asıldı.

Bakkal sahibi Gültekin Turhan " Ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs hastalığı tedbirleri nedeniyle ekonomik durumu iyi olmayan, işten çıkarılan veya her ne sebeple olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olmayan ya da ihtiyacı olanlar hiç çekinmeden bu dolaptan ihtiyaçlarını karşılayabilirler, alıp gidebilirler Durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya ellerinden gelen katkıyı sağlayabilirler. Allah'ın izniyle bu virüsten de inşallah kurtulacağız, güzel günler inşallah bizleri bekliyor " dedi - BURSA

Kaynak: İHA