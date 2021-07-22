İmkander, Kurban Bayramında da mazlumları yalnız bırakmadı

İmkander, Suriye'de yaklaşık 650 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulunurken, 2 bin 500 aileye ise kurban eti dağıttı.

İmkander, Suriye'de yaklaşık 650 yetim çocuğa bayramlık giyim yardımında bulunurken, 2 bin 500 aileye ise kurban eti dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye'de kampta kalan yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dernek, TSK'nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerdeki kamplarda yaşayan 650 yetim ve öksüz çocuğa Kurban Bayramında bayramlık giyim yardımında bulunurken, 350 küçükbaş ile 15 tanede kurbanlık dana keserek etlerini 2 bin 500 aileye dağıttı.

Önceliğimiz yetimler ve kamplar

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere yardımlarda önceliklerinin yetimler ve kamplarda yaşayan yardıma muhtaç aileler olduğunu ifade ederek, "Veren el ile alan el arasında köprü görevi yapıyoruz. 10 yıldır sahadayız. Yaptığımız yardımlarla bir çok yetim, öksüz ve zor koşullarda yaşayan ailelere destek oluyoruz. Yardımsever insanlarımız sağ olsun buradaki kardeşlerini yalnız bırakmıyor. Bizde daha çok yardıma muhtaç kardeşlerimize oluşmak için onların yardımlarını bağışlarını bekliyoruz. Bu mazlum kardeşlerimize bu yardımları ulaştırmamızda kolaylık sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunarız" diye konuştu. - EL BAB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı