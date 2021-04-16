İMKANDER'den Suriye'deki ailelere gıda ve kıyafet yardımı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'daki ihtiyaç sahibi Suriyelilere İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneğince (İMKANDER) kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'daki ihtiyaç sahibi Suriyelilere İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneğince (İMKANDER) kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı ve Suriye Koordinatörü Said Gökdere ve beraberindeki dernek üyeleri, Bab'da 1500 çocuğa kıyafet, bin aileye gıda paketi ve günlük bin aileye de iftar yemeği yardımında bulundu.

Said Gökdere, AA muhabirine, dernek olarak birinci önceliklerinin bölgede yaşayan insanların gıda sorununun çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Bölge halkının yaşam alanlarının elverişli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Gökdere, bunun yanında gıda malzemesi ve kıyafet gibi ihtiyaçların da giderildiğini belirtti.

Yardımların devam etmesi için destek vermek isteyen hayırseverlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Gökdere, "Ekmeğini Suriye'deki kardeşlerimiz ile paylaşmak isteyen duyarlı Müslüman kardeşlerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz