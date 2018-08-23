İmircikliler Bayramda Piknikte Buluştu

Havza ilçesinin kırsal yerleşimlerinden İmircik'te, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde piknik şöleni düzenlendi.

İstanbul'da faaliyet gösteren İmircik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince bu yıl ilki düzenlenen İmircik Piknik Şöleni, mahalle ve çevre halkının katılımıyla yapıldı.

Pikniğe katılanlar arasında yer alan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, yaptığı konuşmada, bugün mahalle olarak geçen köylerin, ekonomik kaygılarla yıllar içerisinde boşaldığını belirterek, bu tür etkinliklerin yöredeki canlılığı artırdığını ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havzalıların birlik ve beraberliğine katkı verecek olan her türlü etkinliğe katkı vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Hüseyin Korkmaz da bu yıl ilkini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.