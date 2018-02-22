İmib İstişare Toplantısı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, 15 milyar dolar olarak belirledikleri 2023 hedeflerine her yıl yüzde 20-25 artışla varabileceklerini belirterek, "15 milyar dolarlık rakamın içinde doğal taş sektörüne düşen pay 7 milyar dolar civarında. Yaklaşık olarak yüzde 20 artışı bugün itibarıyla tutturuyor gözüküyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde, doğal taş sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Dinçer, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren sektörde birliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Madenciler Derneği ile Türkiye'deki tüm derneklerle istişareler yapmak, onlarla ortak hedefleri belirlemek adına birlikteliklerin önemine dikkati çektiklerini ifade etti.

Bu birlikteliklerden ortaya çıkacak ortak akılla ve diğer paydaşlarla farklı dallarda komisyonlar ve çalışma grupları oluşturacaklarını dile getiren Dinçer, bu komisyonların veya çalışma gruplarının profesyonel ekiplerden alacakları destekle tüm sektöre fayda sağlayacağına inandığını vurguladı.

İMİB'in 2023 hedefleri

Dinçer, doğal taş sektörü olarak 1 Ocak-21 Şubat tarihlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7'lik artışla 244 milyon 461 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Yeni aynı dönemde maden ihracatı 656 milyon dolar. Bu artış da yaklaşık yüzde 19,5'e tekabül ediyor. 2023 hedefleri olan 15 milyar dolara, bu yıldan itibaren her yıl yüzde 20-25 arasında bir artış gerçekleştirirsek istediğimiz hedeflere ulaşacağız. 15 milyar dolarlık rakamın içinde doğal taş sektörüne düşen pay 7 milyar dolar civarında. Yaklaşık olarak yüzde 20 artışı bugün itibarıyla tutturuyor gözüküyoruz. Ancak yıl içinde göstereceğimiz performansla çok daha ileriye gidebiliriz."

Doğaltaş ve zeytinyağı kıyaslaması

Bir programda zeytinyağıyla blok mermerin kıyaslandığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Zeytinyağının tonunun 3 bin 500 dolar olduğu ancak blok mermer veya doğal taşın tonunun 500-600 dolar olduğu gibi ekonomik bir kıyaslama yapıldı. Aslında bu kıyaslama ne kadar güzel bir kıyaslama. Biz de istiyoruzki ekonomik değerler üzerinden kıyaslama yapalım. Zeytin ve zeytinyağı da bu ülkede üretilmeli, doğal taş ve mermer de üretilmeli. İki sektör de Türk ekonomisine katkı yapmak için çalışıyor. Dolayısıyla bir var olurken diğeri yok olmamalı. Her iki sektör de var olacak. Ancak kıyaslanan rakamlar zeytinyağı ile doğal taş. Yani zeytinin işlenmiş halinin rakamıyla doğal taşın ham halinin rakamı karşılaştırılıyor. Kıyaslama baştan yanlış. Dolasıyla kamuoyunda, medyada haklarımızı, doğru bildiklerimizi çok daha iyi anlatmak zorundayız."

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamlardı Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.