İMİB: Hedefimiz G. Kore'nin ithalat listesinde ilk üçe girmek

01.11.2019 12:18

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer Türkiye'ye sıfır vergi uygulayan Güney Kore'nin ithalat listesinde ilk üçte yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Güney Kore'nin 2018 yılında Türkiye'den 4.9 milyon dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştirdiğini dile belirten Dinçer, Güney Kore'ye en çok ihraç edilen ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"2018 yılına göre Güney Kore Doğal Taş ithalatının yüzde 98.8'ini işlenmiş doğal taş ürünleri oluşturuyor, bizim bu ülkeye mevcut ihracatımızın neredeyse tamamı da işlenmiş mermer-traverten ürünlerinden oluşuyor."Türkiye'nin toplam 1.91 milyar dolarlık doğal taş ihracatının yüzde 0.23'ünü Güney Kore'ye gerçekleştirdiğini belirten Dinçer, "Güney Kore, en büyük ithalat partneri olan Çin'e yüzde 4.8 - 8.0 arasında gümrük vergisi uygularken Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Türkiye'ye uygulanan vergi yüzde 0'dır" dedi ve ekledi:"Bu durum bizim ihracat hedeflerimizi önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla Türk Doğal Taş sektörü temsilcileri, bir an önce bölgeye ihracata başlamalı ve mevcut ihracatlarını arttırma çalışmaları yapmalıdır. Biz İMİB olarak mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Geçen dönemde Çin, Hindistan ve İngiltere gibi önemli pazarlara ikişer defa heyet düzenledik. Önümüzdeki günlerde ABD, Avustralya, Kuveyt, Katar, Irak, Fas, Tunus, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu ve daha başka ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Amacımız Türk doğal taşını bütün dünyada kullanır hale getirmek."

Kaynak: DHA

- İstanbul