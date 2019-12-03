İMİB'den "Dünya Madencilik Günü" açıklaması

03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:18

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, madencilik sektörünün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Güvenli madencilik faaliyetleri için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İMİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sürdürülebilir madenciliğin temel taşının iş sağlığı ve güvenliği olduğunu aktararak, bu noktada eğitimli personelin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Modern hayatın, en zorlu ve riskli mesleklerin başında gelen madencilik faaliyetlerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Dinçer, "Türk madencilik sektörü doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon kişiyi istihdam etmekte. Madencilerimizin yerin derinliklerinden çıkardığı madenler, hayatımızı kolaylaştırıyor, ülkemizin kalkınmasına yardımcı oluyor, ekonomimizi güçlendiriyor. Güvenli madencilik faaliyetleri için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer, maden sektörü olarak tüm sektörlere ham madde üreterek 40 milyar dolarlık bir değer oluşmasına katkı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'i Türkiye'de bulunuyor. Çevre, insan sağlığı ve güvenliği bizim kırmızı çizgimiz ve bunlara uyarak zenginliğimizi ortaya çıkaran daha yoğun bir madencilik faaliyeti yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Madencimiz, üretim tesislerimizde görev alan her bir çalışanımız, mühendislerimiz, kamu ve özel sektördeki bütün sorumlu kişiler, ihracatçılar yani madencilik faaliyetinin bütün bileşenleri olarak bundan sonra daha çok birlikte hareket etmeliyiz."

Dünyadaki tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madencilik Günü'nü kutladığını aktaran Dinçer, görevleri başında şehit olan madencileri de saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Kaynak: AA