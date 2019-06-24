İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.

İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et