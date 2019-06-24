İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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