“IMFCOIN projesi, koronavirüsle hayat mı buluyor?” Dönemin IM Başkanı Lagarde'ın, IMFCoin'in dünya rezerv parası olması için 'jeopolitik' bir olay gerektiği söylemini hatırlatan Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, "Lagarde'nin bahsettiği olay, bugünkü koronavirüs olabilir" dedi.

Dönemin IM Başkanı Lagarde'ın, IMFCoin'in dünya rezerv parası olması için 'jeopolitik' bir olay gerektiği söylemini hatırlatan Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, "Lagarde'nin bahsettiği olay, bugünkü koronavirüs olabilir" dedi. Kaynak: Dunya.com