Imf/zhang: ticaret gerginliğinin en büyük kurbanı küresel ekonomi

04.09.2019 08:11

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Zhang Tao, ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerginliklerinin "en büyük kurbanının küresel ekonomi" olduğuna dikkat çekti.

China Daily'nin haberine göre, Zhang Tao, Washington'da CCTV (China Central Television) muhabiriyle yaptığı özel röportajda, tüm tarafları, çok taraflı sistem çerçevesinde yapılacak görüşmeler yoluyla fikir ayrılıklarına çözüm bulmaya çağırdı.

Ekonomik ve ticari sürtüşmenin en büyük kurbanının küresel ekonomi olduğuna dikkat çeken Zhang, tarafların çok taraflı sistem çerçevesinde gerçek anlamdaki iletişimi sürdürüp, görüşmeler yaparak soruna kalıcı çözüm bulmasının gerektiğini vurguladı.

Zhang ABD ve Çin de dahil olmak üzere, dünya ekonomisinin yarar görmesini sağlamak için düzenli, şeffaf ve adil bir ticaret sistemi ve çerçevesinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

IMF tarafından Temmuz ayında yayımlanan bir raporda, küresel ekonomik büyüme tahmini bir kez daha düşürüldü. Buna göre, 2019 ve 2020'de dünya ekonomik büyüme oranı sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 3.5'e indirilen raporda, ABD - Çin ticaret gerginliklerinin yanında, küresel ekonomi için diğer bir önemli faktörün Brexit (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: DHA