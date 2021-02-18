IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin...
18.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:12
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz"
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar