IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal...
18.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:12
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır"
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson: "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar