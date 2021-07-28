IMF, Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8'e düşürdü
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BBC

IMF, Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8'e düşürdü

IMF, Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8'e düşürdü
BBC - Haberler | Dünya

IMF, Temmuz ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için öngördüğü 2021 ve 2022 büyüme tahminleri 0,2'şer puan aşağı çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Temmuz ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için öngördüğü 2021 reel ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan aşağı çekerek, yüzde 5,8'e düşürdü.

IMF, Türkiye ekonomisine dair 2022 büyüme tahminini de düşürdü. IMF'nin Temmuz ayı raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

IMF'nin Nisan ayı raporunda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 6, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yapılmıştı.

IMF, küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 6, 2022'de de yüzde 4,9 büyüyeceği yönündeki tahminini sabit tuttu.

Ancak raporda, başta Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme beklentisi aşağı doğru revize edilirken, gelişmiş ülkelerde ise yükseltildiği belirtildi.

IMF'nin gelişmiş ülkeler arasında büyüme beklentisini en çok yükselttiği ülke İngiltere oldu. IMF, İngiltere'ye dair 2021 büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 7'ye çıkardı.

IMF: En büyük etken aşıya erişim

IMF, yayımladığı raporda, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomideki "fay hatlarını" derinleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda, aşıya erişimin küresel ekonomideki "en önemli fay hattı" olduğu ve bunun ülkeleri kabaca iki kampa ayırdığı belirtildi.

IMF, "Bu kamplardan birinde bu yılın ilerleyen dönemlerde normalleşme sürecini devam ettirmek isteyenler (gelişmiş ekonomilerin neredeyse tamamı), diğerinde ise Covid-19 vaka ve can kaybı sayılarının yükselmeye devam ettiği ülkeler yer alıyor. Bununla birlikte, virüs dünyanın farklı yerlerinde yayılmaya devam ettiği sürece, vaka sayılarının düşük olduğu yerlerde bile ekonomik toparlanmaya kesin gözüyle bakamayız" dedi.

IMF'ye göre, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makası açan bir diğer etken de pandemi nedeniyle uygulanan mali destek paketleri arasındaki farklılıklar.

IMF; ABD, Almanya, İtalya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin pandemi nedeniyle kaydadeğer mali destek paketleri yürürlüğe soktuğuna dikkat çekti.

IMF, "Bununla birlikte, birçok gelişmekte olan ülke ise mali dengeleri koruyucu önlemleri yeniden yerine koymaya odaklandı. Aralarında Brezilya, Macaristan, Meksika, Rusya ve Türkiye'nin de olduğu bazı gelişmekte olan ülkeler, yukarı yönlü fiyat baskılarını hafifletmek için para politikalarını normalleştirmeye başladı" dedi.

IMF, son dönemde dünya genelinde görülen fiyat baskılarının büyük oranda pandemi kaynaklı olağanüstü gelişmeler ve arz-talep dengesinde meydana gelen dengesizlikten kaynaklandığını vurguladı.

IMF, "Fiyatlar üzerindeki bu rahatsızlıkların ortadan kalkmasıyla birlikte 2022 yılında enflasyonun birçok ülkede pandemi öncesi düzeylere dönmesi bekleniyor. Ancak çok sayıda belirsizlikler varlığını sürdürüyor. Buna ek olarak, gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bazı gelişmekte olan ülke ve gelişmiş ülkelerde enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor" dedi.

IMF, Türkiye için 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8'e düşürdü
BBC
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