IMF Türkiye'den borç istedi mi? Hangi ülke ne kadar taahhütte bulundu?

06.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:13

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım günü partisinin grup toplantısında IMF'nin Türkiye'den borç istediğine dair bir açıklamada bulundu.



Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar Avro borç istedi. Arkadaşlara dedim ki, verin. Sonra baktılar ki bu çılgın Türklerin sağı solu belli olmaz, herhalde verecekler, almaktan vazgeçtiler. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılara rağmen gerek kamu borç oranında, gerek diğer borç kategorilerinde gelişmiş ülkelerden çok daha iyi bir durumdayız," dedi. Euronews.com'da Görüntüle