Imf, Trump'ın Getireceği Gümrük Vergilerinden Endişeli

IMF Sözcüsü Rice, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ithalat kısıtlamaları muhtemelen sadece diğer ülkelere değil, çelik ve alüminyumu en fazla kullanan imalat ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine de zarar verecek." dedi.