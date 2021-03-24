IMF toparlanmaya destek için 650 milyar kaynak hazırlığında

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İcra Direktörleri, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden çıkışı desteklemekte kullanmak üzere rezervlerini artırmak için 650 milyar dolarlık yeni bir Özel Çekme Hakları kaynağı hazırlamayı konuşuyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İcra Direktörleri, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden çıkışı desteklemekte kullanmak üzere rezervlerini artırmak için 650 milyar dolarlık yeni bir Özel Çekme Hakları kaynağı hazırlamayı konuşuyor. SDR, uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak biliniyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni kaynağın yaratılmasına ilişkin teknik hazırlıkların yapıldığı toplantıların ardından yaptığı açıklamada, "650 milyar dolarlık olası bir SDR kaynağına ilişkin ilk tartışmalar beni çok cesaretlendirdi. Rezerv varlıklar için uzun vadeli küresel ihtiyacı ele alarak, yeni bir SDR kaynağı tüm üye ülkelerimize yarar sağlayacak ve Covid-19 krizinden küresel iyileşmeyi destekleyecektir. Aynı zamanda, IMF üyelerinin Büyük Kriz'den bu yana en kötü durgunluğun üstesinden gelmek için mümkün olan her şeyi yapma kararlılığının da güçlü bir işareti olacaktır" dedi.

Georgieva, İcra Direktörleri'nin bu amaçla, IMF personeline, Fon'un 190 üye ülkesinin rezerv varlıklarını tamamlayarak küresel ekonomik sisteme ek likidite sağlamak için 650 milyar dolara eşdeğer yeni bir SDR tahsisi önerisi formüle etmeleri için Fon üyeleri arasında geniş bir destek sunduklarını vurguladı.

Haziran ayına kadar İcra Kuruluna, IMF üyesi ülkelerin uzun vadeli küresel rezerv ihtiyaçlarının bir değerlendirmesine dayalı olarak ve Anlaşma Maddeleri ve IMF'nin yetki alanıyla tutarlı olarak 650 milyar dolar tutarında yeni bir kaynağın değerlendirilmesi için öneri sunmayı planladığını vurgulayan Georgieva, "IMF ekibi, aynı zamanda güçlü mali pozisyonlara sahip üyelerin SDR'leri savunmasız ve düşük gelirli ülkeleri desteklemek için yeniden tahsis etme seçeneklerini de araştıracaktır" deyi ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı