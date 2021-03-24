IMF: Toparlanma özellikle düşük gelirli ülkeler için belirsiz
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IMF: Toparlanma özellikle düşük gelirli ülkeler için belirsiz

24.03.2021 07:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 07:58
IMF: Toparlanma özellikle düşük gelirli ülkeler için belirsiz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisi kaynaklı ekonomik durgunluktan toparlanmanın belirsizliğini koruduğunu ve bu belirsizliğin özellikle düşük gelirli ülkelerde daha etkili olduğunu vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisi kaynaklı ekonomik durgunluktan toparlanmanın belirsizliğini koruduğunu ve bu belirsizliğin özellikle düşük gelirli ülkelerde daha etkili olduğunu vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) düzenlediği online etkinlikte konuşan Georgieva, toparlanma yolunun inişli-çıkışlı olduğunun altını çizerek, gelişmekte olan ekonomilerden bazılarının ve düşük gelirli ülkelerin neredeyse tamamının, büyüme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"Daha fazla çaba göstermenin zamanıdır. Böylece ticaret uzun zamandır olduğu gibi yeniden fırsatların ve büyümenin motoru olabilir" diyen Georgieva, küresel ticaret hacminin bu yıl yüzde 8.5, gelecek yıl ise yüzde 6.5 artabileceğini belirtti ve ekledi: ""Ticarette yeniden yükseliş eğer başarıyla yönetilebilirse büyümeyi ve gelişmekte olan dünyadaki yaşam standartlarını arttırır."Georgieva, IMF bünyesinde hazırlanan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazısında da, pandemi sürecinin, büyük şirketlerin önceden var olan piyasa güçlerinin daha da arttığına ve bunun da, küçük işletmelerde potansiyel iflas risklerinin büyümesine ve yenilikçilikte yavaşlamaya neden olduğuna dikkat çekti.Georgieva, "Pandemi nedeniyle, en büyük oyuncular arasındaki gelir yoğunlaşmasının, gelişmiş ekonomilerde, en az 2015 yılı öncesindeki 15 yılda olduğu kadar artabileceğini tahmin ediyoruz" diye uyardı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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