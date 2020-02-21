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IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti.

21.02.2020 05:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:09
IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu

(IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti. Fonun başkanı Kristalina Georgiova belirsizliğin 'yeni normal' haline gelmeye başladığını söyledi. Altın gelişmelerle 7 yılın zirvesini gördü.

Kaynak: Dunya.com

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