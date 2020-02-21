IMF: Salgın 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktu
Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti.
21.02.2020 05:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:09
Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küresel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi kırılganlaştırdığını belirtti. Fonun başkanı Kristalina Georgiova belirsizliğin 'yeni normal' haline gelmeye başladığını söyledi. Altın gelişmelerle 7 yılın zirvesini gördü.
Kaynak: Dunya.com