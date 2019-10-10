IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz

10.10.2019 21:06

Kristalina Georgieva, geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı seçildi. Gelişmekte olan ekonomiden seçilen ilk başkan sıfatını alan Georgieva, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantısından önce euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.



Bulgar ekonomist, hedefinin IMF'yi güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Georgieva, Brexit ve belirsizlik ortamının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini; bu nedenle dünya ekonomisinin büyümesi için ticari gerilimleri azaltmanın önemini vurguluyor. Euronews.com'da Görüntüle